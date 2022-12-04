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отзывы о врачах
Сойфер Владимир Валерьевич

Сойфер Владимир Валерьевич

Сойфер Владимир Валерьевич

Сойфер Владимир Валерьевич

Пластический и челюстно-лицевой хирург.

Заведующий клиниками в России и США.

Один из самых опытных врачей - 30 лет клинической практики в американских и отечественных клиниках.

Прекрасно справляется с протезированием, эстетической стоматологией, реконструкцией челюсти, блефаропластикой, имплантацией и другими операциями.

К нему приезжают лечиться не только пациенты из России и стран СНГ, но и Европы, Австралии и США.

Центр хирургии доктора Сойфера

Записаться на прием можно по телефону
+7 495 235-55-50


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Отзывы
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Ю
Прекрасный врач. Настоящий профессионал. Аккуратность, качество - это про доктора Сойфера.
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