Сойфер Владимир Валерьевич

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+7 495 235-55-50

Пластический и челюстно-лицевой хирург.Заведующий клиниками в России и США.Один из самых опытных врачей - 30 лет клинической практики в американских и отечественных клиниках.Прекрасно справляется с протезированием, эстетической стоматологией, реконструкцией челюсти, блефаропластикой, имплантацией и другими операциями.К нему приезжают лечиться не только пациенты из России и стран СНГ, но и Европы, Австралии и США.