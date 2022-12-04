Сойфер Владимир Валерьевич
Сойфер Владимир Валерьевич
Пластический и челюстно-лицевой хирург.
Заведующий клиниками в России и США.
Один из самых опытных врачей - 30 лет клинической практики в американских и отечественных клиниках.
Прекрасно справляется с протезированием, эстетической стоматологией, реконструкцией челюсти, блефаропластикой, имплантацией и другими операциями.
К нему приезжают лечиться не только пациенты из России и стран СНГ, но и Европы, Австралии и США.
Центр хирургии доктора Сойфера
Записаться на прием можно по телефону
+7 495 235-55-50
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