Имплантация, Протезирование, Хирургия

На карте Москвы видно, что ASPECT CLINIC – это стоматология у метро Университет.

Удачное территориальное расположение центра – значимое, но не единственное его преимущество.

Серьезный плюс – возможность предоставить населению самый широкий спектр услуг по доступной цене.

Они касаются как лечебных, так профилактических и эстетических мероприятий.

Учитывая, что в наличии имеется детское отделение, можно сделать вывод, что ASPECT CLINIC – это семейная стоматология.

Люди имеют возможность посещать специалистов всей семьей, существенно экономя время и транспортные расходы.

ASPECT CLINIC отличается доброжелательностью и вниманием всего персонала, отсутствием очередей, что особенно важно в период нестабильной эпидемиологической ситуации.

Согласованная работа всех подразделений клиники обеспечивается грамотно составленным графиком работы врачей, удобной формой записи на прием.

Чтобы попасть на консультацию, достаточно воспользоваться телефоном регистратуры, или оставить сообщение на сайте.

Направления работы ASPECT CLINIC

Осуществляет свою деятельность в соответствии с современными подходами и международными критериями качества. Именно поэтому услуги клиники включают целый ряд направлений: